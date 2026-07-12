कानपुर होटल सुसाइड केस: पहचान छुपाकर पहुंचे थे कमरा लेने, आधार कार्ड ने खोली थी प्रेमी-प्रेमिका की पोल

शाम करीब चार बजे कमरे से महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज आने लगी। कर्मचारियों को पहले लगा कि दोनों के बीच विवाद हो रहा है, लेकिन जब वे कमरे के बाहर पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो दोनों बेड पर पड़े थे। दिग्विजय अचेत था, जबकि शिवांगी बार-बार पानी मांग रही थी। कर्मचारियों ने उसे पानी पिलाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को उर्सला अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सल्फास खाने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।