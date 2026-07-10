Kanpur News: युवती को गोली लगने की खबर निकली झूठी, पुरानी रंजिश की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, डीसीपी पश्चिम कार्यालय के पास झोपड़ी डालकर रहने वाले रमाकांत दुबे अपनी पत्नी और सात बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी बेटी रुचि पनकी में किराये पर रहती है, जबकि बेटे भोला उर्फ राम, लक्ष्मण और भरत ऑटो चलाते हैं। रुचि के भाई शिव ने बताया कि वह गुरुवार सुबह मायके आई थी। देर रात भाई भोला उर्फ राम उसे ऑटो से पनकी छोड़ने जा रहा था। आरोप है कि भोला सामान लेने घर के अंदर गया और रुचि ऑटो में बैठी थी। इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार कृष्णा उर्फ दानव, ईशान, इशरत, बल्लू समेत कुल नौ लोग वहां पहुंचे और हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसके बाद रुचि बेसुध होकर गिर पड़ी। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।