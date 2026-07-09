Kanpur Weather : 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में भी तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं बुंदेलखंड में पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के प्रभाव से पहले धूल भरी आंधी और उसके बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बादलों की आवाजाही के बीच रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। इससे उमस भरे मौसम से राहत मिलेगी।