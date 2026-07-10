Ram Mandir Donation Theft :राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- जब आरोपी ही जांच करेंगे तो सच कैसे आएगा?

Ram Mandir Donation Theft Controversy: राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कानपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि मामले में उन्हीं लोगों की भूमिका पर सवाल हैं और जांच भी वही लोग या उनके प्रभाव में रहने वाली व्यवस्था करेगी, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की।