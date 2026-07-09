Kanpur News: खाते से 60 हजार रुपये गायब, शिकायत के बाद भी नहीं मिला पैसा, चार महीने बाद दर्ज हुआ मुकदमा

Cyber Crime News:अगर आपके बैंक खाते में मेहनत की कमाई जमा है तो यह खबर आपको सतर्क कर सकती है। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 60 हजार रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने तुरंत बैंक को सूचना देने के साथ राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद न तो रकम वापस मिल सकी और न ही ठगों का पता चला। सबसे हैरानी की बात यह रही कि मामले में पुलिस ने साइबर सेल की जांच रिपोर्ट मिलने के करीब चार महीने बाद मुकदमा दर्ज किया।