Kanpur Accident: जाम खुलवाने जा रहे ट्रैफिक सिपाहियों को ट्रक ने कुचला, सिपाही समेत 2 की मौत

Traffic Police Constable Killed Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्रा एलिवेटेड रोड पर जाम खुलवाने जा रहे दो ट्रैफिक सिपाहियों को एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश में ट्रक आगे चल रहे एक कंटेनर से टकरा गया, जिससे ट्रक ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई।