कानपुर में मौसम का बड़ा यू-टर्न! अगले 24 घंटे में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा

कानपुर नगर में दोपहर और शाम के समय घने बादल छाए रहेंगे। रात से लेकर सोमवार सुबह के बीच गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की 65 से 80 प्रतिशत संभावना जताई गई है। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।कानपुर देहात में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। देर रात या सुबह कई इलाकों में मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली चमक सकती है।उन्नाव में अगले 24 घंटे के दौरान रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं से तापमान में मामूली गिरावट आएगी, लेकिन उमस बरकरार रहेगी।