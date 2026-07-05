कानपुर में मौसम का बड़ा यू-टर्न! अगले 24 घंटे में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा

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Kanpur Weather Update: कानपुर मंडल में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मंडल के सभी छह जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। गरज-चमक और आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि बारिश के बावजूद अधिक नमी के कारण उमस से राहत मिलने की संभावना कम है।
मौसम विभाग के अनुसार पूरे कानपुर मंडल में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा में नमी का स्तर अधिक रहने से दिनभर चिपचिपी गर्मी बनी रहेगी।
कानपुर नगर में दोपहर और शाम के समय घने बादल छाए रहेंगे। रात से लेकर सोमवार सुबह के बीच गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की 65 से 80 प्रतिशत संभावना जताई गई है। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।कानपुर देहात में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। देर रात या सुबह कई इलाकों में मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली चमक सकती है।उन्नाव में अगले 24 घंटे के दौरान रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं से तापमान में मामूली गिरावट आएगी, लेकिन उमस बरकरार रहेगी।
फर्रुखाबाद में आसमान अधिकांश समय बादलों से ढका रहेगा। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है।कन्नौज में शाम के बाद गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तेज हवाओं के चलते मौसम सुहावना हो सकता है।औरैया में छिटपुट स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। धूप कम निकलने के बावजूद नमी 60 प्रतिशत से अधिक रहने से लोगों को उमस महसूस होगी।
मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक या बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों। बारिश के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थान पर रहें।किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही फसलों में सिंचाई, कीटनाशकों का छिड़काव और अन्य कृषि कार्य करें। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए नियमित रूप से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
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