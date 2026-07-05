5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर में मौसम का बड़ा यू-टर्न! अगले 24 घंटे में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा

Kanpur Weather Update:कानपुर मंडल में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटे में छह जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और उमस को लेकर लोगों व किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jul 05, 2026

Monsoon Rain

सांकेतिक फोटो पत्रिका

Kanpur Weather Update: कानपुर मंडल में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मंडल के सभी छह जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। गरज-चमक और आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि बारिश के बावजूद अधिक नमी के कारण उमस से राहत मिलने की संभावना कम है।

मौसम विभाग के अनुसार पूरे कानपुर मंडल में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा में नमी का स्तर अधिक रहने से दिनभर चिपचिपी गर्मी बनी रहेगी।

इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना

कानपुर नगर में दोपहर और शाम के समय घने बादल छाए रहेंगे। रात से लेकर सोमवार सुबह के बीच गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की 65 से 80 प्रतिशत संभावना जताई गई है। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।कानपुर देहात में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। देर रात या सुबह कई इलाकों में मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली चमक सकती है।उन्नाव में अगले 24 घंटे के दौरान रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं से तापमान में मामूली गिरावट आएगी, लेकिन उमस बरकरार रहेगी।

फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया के लिए भी अलर्ट

फर्रुखाबाद में आसमान अधिकांश समय बादलों से ढका रहेगा। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है।कन्नौज में शाम के बाद गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तेज हवाओं के चलते मौसम सुहावना हो सकता है।औरैया में छिटपुट स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। धूप कम निकलने के बावजूद नमी 60 प्रतिशत से अधिक रहने से लोगों को उमस महसूस होगी।

मौसम विभाग ने जारी की जरूरी सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक या बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों। बारिश के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थान पर रहें।किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही फसलों में सिंचाई, कीटनाशकों का छिड़काव और अन्य कृषि कार्य करें। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए नियमित रूप से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CSA Kanpur weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 06:22 pm

Published on:

05 Jul 2026 06:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में मौसम का बड़ा यू-टर्न! अगले 24 घंटे में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News : साइबर ठगी से बनाई दौलत अब नहीं बचेगी! गैंगस्टर एक्ट के बाद संपत्ति जब्ती की तैयारी

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News: मोबाइल हैक होते ही खाते से उड़ गए 4.71 लाख, 5 दिन तक चलता रहा खेल, अब दर्ज हुआ मुकदमा

Cyber Fraud
कानपुर

Kanpur News: ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत लगे कैमरे बंद मिले तो थानेदार पर गिरेगी गाज, डीसीपी ने दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News: कहां रह रहे, क्या कर रहे? जेल से छूटे अपराधियों का पूरा हिसाब जुटाएगी पश्चिम जोन पुलिस

Kanpur News
कानपुर

Kanpur: एक दीवार ने चचेरे भाइयों को बना दिया दुश्मन, दोनों पक्षों ने लगाए मारपीट के आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.