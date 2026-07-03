Kanpur News: मोबाइल हैक होते ही खाते से उड़ गए 4.71 लाख, 5 दिन तक चलता रहा खेल, अब दर्ज हुआ मुकदमा

उमाशंकर ने बताया कि खाते से रुपये निकलने की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल बैंक अधिकारियों को सूचना दी, ताकि आगे का लेनदेन रोका जा सके। इसके बाद 1 जून को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर साइबर टीम ने पूरे मामले की तकनीकी जांच की और संबंधित बैंक खातों व डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल की। साइबर सेल की रिपोर्ट मिलने के बाद पनकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस उन खातों और यूपीआई आईडी की जांच कर रही है, जिनमें यह रकम भेजी गई थी।