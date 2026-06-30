Kanpur: एक दीवार ने चचेरे भाइयों को बना दिया दुश्मन, दोनों पक्षों ने लगाए मारपीट के आरोप, मुकदमा दर्ज

पुलिस को दी गई तहरीर में अर्जुन कुमार ने बताया कि वह अपनी जमीन पर दीवार का निर्माण करा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके चचेरे भाई अरविंद, उमेश, विमल और रवि मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सभी ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।अर्जुन का आरोप है कि मारपीट में उन्हें और उनके भाइयों को चोटें आईं। शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए पहुंचे रिश्तेदारों के साथ भी आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।