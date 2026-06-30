Kanpur Blackmail Case: 30 नंबर ब्लॉक किए फिर भी बाज नहीं आया स्टॉकर, बात न मानने पर भाई को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी

Kanpur Kalyanpur Stalking Case: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की अंबेडकरपुरम आवास विकास निवासी एक युवती ने कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है, लगातार फोन और मैसेज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है तथा निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बना रहा है। शिकायत मिलने के बाद कल्याणपुर पुलिस ने आरोपी मोंटी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।