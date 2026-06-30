Kanpur Blackmail Case: 30 नंबर ब्लॉक किए फिर भी बाज नहीं आया स्टॉकर, बात न मानने पर भाई को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी

प्रतीकात्मक तस्वीर
Kanpur Kalyanpur Stalking Case: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की अंबेडकरपुरम आवास विकास निवासी एक युवती ने कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है, लगातार फोन और मैसेज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है तथा निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बना रहा है। शिकायत मिलने के बाद कल्याणपुर पुलिस ने आरोपी मोंटी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी के उत्पीड़न से वह काफी समय से परेशान है। उसने बताया कि आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क करता है। परेशान होकर वह अब तक करीब 30 मोबाइल नंबर ब्लॉक कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी नए नंबरों से कॉल और मैसेज भेजकर उसे परेशान करता रहता है। युवती का कहना है कि इस लगातार हो रही हरकत से उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है और वह मानसिक तनाव में है।
तहरीर के मुताबिक, 27 जून को जब युवती स्कूटी से अपने घर लौट रही थी तभी आरोपी ने उसका पीछा किया। रास्ते में उसे रोकने और डराने-धमकाने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार उस पर दबाव बना रहा है और उसकी बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। इस घटना के बाद से वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के पास उसकी कुछ निजी फोटो हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। युवती का कहना है कि आरोपी का मकसद उसकी सामाजिक छवि खराब करना और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है।
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने फर्जी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उस पर किसी दूसरी युवती की फोटो लगाकर उसके रिश्तेदारों को आपत्तिजनक संदेश भेजे। इससे उसकी बदनामी कराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी बात न मानने पर उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। इससे पूरा परिवार भय और तनाव के माहौल में जी रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कल्याणपुर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कॉल डिटेल, मोबाइल नंबरों, व्हाट्सएप गतिविधियों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। एसीपी कल्याणपुर ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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