वरमाला पहनाते ही बदल गई किस्मत! हनीमून की जगह जेल पहुंची दुल्हन, नकली दरोगा बनकर लूटता था पूरा गैंग

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शादी के नाम पर ठगी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। राजस्थान से दूल्हा बनकर आए युवक और उसके परिवार को पहले शादी का सपना दिखाया गया, फिर नकली पुलिस रेड का डर दिखाकर लाखों रुपये ऐंठ लिए गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा खेल एक अंतरराज्यीय लुटेरी दुल्हन गैंग चला रहा था।