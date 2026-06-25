‘भूखा नहीं रहेगा कोई बच्चा’, गोरखपुर में CM योगी ने किया आधुनिक अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2019 से गोरखपुर में शुरू हुआ यह अभियान अब और व्यापक रूप ले रहा है। पहले जहां हजारों बच्चों तक भोजन पहुंचता था, वहीं अब इस नई रसोई के माध्यम से यह संख्या लाखों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि “कोई भी बच्चा भूखा न रहे” यह संकल्प तभी साकार होगा जब सरकार और समाज मिलकर ऐसे प्रयास करें।