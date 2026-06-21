BPSC Result : गोरखपुर में तैनात नायब तहसीलदार नेहा राय ने लहराया BPSC में परचम, 16वीं रैंक पाकर बनीं SDM

गोरखपुर सदर तहसील में नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करते हुए भी उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अंततः यह सफलता हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी सफलता की जानकारी एसडीएम सदर दीपक गुप्ता को दी। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।