Kaushambi News: पति का शव देखते ही बेसुध हुई पत्नी; गोदभराई के 7 दिनों के बाद उजड़ा सुहाग, सड़क हादसे में हुई थी मौत

विवेक का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही पिता अनूप द्विवेदी और मां गीता देवी अपने बेटे के शव से लिपटकर फफकपड़े। परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन परिवार के दर्द के आगे हर कोई भावुक नजर आया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान मृतक की पत्नी का भी रो-रो कर बुरा हाल था। हालांकि परिजनों ने सांत्वना देने का प्रयास किया।