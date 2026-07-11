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‘₹500 में झाड़-फूंक, उर्दू सीखने का दबाव’, कौशांबी मजार विवाद में 4 मौलवियों पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

Kaushambi Conversion Row: '₹500 में झाड़-फूंक, 5 हजार मांगकर धर्म बदलने का दबाव', उत्तर प्रदेश के कौशांबी में मजार पर झाड़ फूंक के बहाने धर्मांतरण का आरोप लगा था। बजरंग दल के हंगामे के बाद अब पुलिस ने चार मौलवियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानिए पूरा मामला...
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कौशाम्बी

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Mohsina Bano

Jul 11, 2026

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धर्मांतरण के आरोप में 4 मौलवियों पर FIR (फोटो- पत्रिका)

Kaushambi Crime News:उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से कथित धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में स्थित एक मजार पर धर्म बदलने का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने अब चार मौलवियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शनिवार को पीड़ित चंदन कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है।

बजरंग दल ने किया था भारी हंगामा

इस घटना की शुरुआत गुरुवार 9 जुलाई को हुई थी जब बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शहजादपुर की मजार पर पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने वहां लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजार पर तोड़फोड़ भी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और चार मौलवियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। बजरंग दल के जिला संयोजक धीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनकी टीम पिछले छह महीने से मजार पर चल रही इन संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

500 रुपये में झाड़ फूंक और पानी की बोतल

पुलिस को दी गई शिकायत में चंदन कुमार ने बताया है कि वह लगभग दो महीने पहले अपनी कुछ निजी समस्याओं के समाधान के लिए शहजादपुर स्थित सलारहाथन बाबा की मजार पर गए थे। वहां मौजूद लोगों ने उनसे 500 रुपये लिए और झाड़ फूंक करने के बाद उन्हें एक पानी की बोतल दे दी। इसके बाद उन्हें दोबारा बुलाया गया।

5 हजार रुपये की मांग और धर्मांतरण का दबाव

चंदन का आरोप है कि जब वह 9 जून को दोबारा मजार पर पहुंचे तो वहां मौजूद चार मौलवियों ने उनसे 5000 रुपये की मांग की। मौलवियों ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उनकी समस्याएं तभी दूर होंगी जब वह इस्लाम धर्म अपनाएंगे। चंदन के मुताबिक मौलवियों ने उन पर कलमा पढ़ने, उर्दू सीखने और इस्लामी तौर तरीके अपनाने का भी दबाव बनाया। इसके बाद पीड़ित ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस दबाव और धमकियों से परेशान होकर पीड़ित ने सीधे पुलिस की शरण ली। पीड़ित की तहरीर और मामले की गंभीरता को देखते हुए कौशांबी पुलिस ने तत्काल प्रभाव से चारों आरोपी मौलवियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

11 Jul 2026 06:28 pm

Published on:

11 Jul 2026 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / ‘₹500 में झाड़-फूंक, उर्दू सीखने का दबाव’, कौशांबी मजार विवाद में 4 मौलवियों पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

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