‘₹500 में झाड़-फूंक, उर्दू सीखने का दबाव’, कौशांबी मजार विवाद में 4 मौलवियों पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

इस घटना की शुरुआत गुरुवार 9 जुलाई को हुई थी जब बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शहजादपुर की मजार पर पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने वहां लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजार पर तोड़फोड़ भी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और चार मौलवियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। बजरंग दल के जिला संयोजक धीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनकी टीम पिछले छह महीने से मजार पर चल रही इन संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी।