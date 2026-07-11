Firozabad News: मासूम आरव को पटककर मारने वाले दरिंदे की उलटी गिनती शुरू, 30 दिन में हाईकोर्ट पहुंचेगी फाइल

मासूम आरव की हत्या के अलावा फांसी की सजा पाने वाले दोषी विराज पर एक और गंभीर मुकदमा दर्ज है। 30 मई, 2026 की रात जब पुलिस ने मासूम की हत्या करके भाग रहे विराज की घेराबंदी की थी तो उसने शिकोहाबाद थाना पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में अलग से केस दर्ज किया था। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए आरोपी पर चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय कर दिए हैं। जल्द ही इस मामले का ट्रायल भी कोर्ट में शुरू होने वाला है। बता दें पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के कारण आरोपी विराज वैसाखी (बाकर) के सहारे अदालत पहुंचा था।