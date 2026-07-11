11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

Firozabad News: मासूम आरव को पटककर मारने वाले दरिंदे की उलटी गिनती शुरू, 30 दिन में हाईकोर्ट पहुंचेगी फाइल

Firozabad Aarav Murder Case:  एकतरफा प्यार के जुनून में डेढ़ साल के आरव की पटक-पटक कर हत्या करने वाले विराज पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी विराज को फांसी की सजा मिलने के बाद से जेल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जानिए क्या है आरव हत्याकांड मामले में नया अपडेट...
3 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Mohsina Bano

Jul 11, 2026

Aarav Murder Case, Firozabad News, UP Crime, Viraj Death Sentence, Agra Central Jail, Meerut Jail, UP Police, UP News in Hindi, आरव हत्याकांड, फिरोजाबाद न्यूज, यूपी क्राइम, फांसी की सजा, आगरा सेंट्रल जेल, Firozabad Crime News

आरोपी विराज (फोटो- पत्रिका)

Aarav Murder Case Latest Update:फिरोजाबाद की सत्र अदालत से डेढ़ साल के मासूम आरव की हत्या के मामले में दोषी जितेंद्र पाठक उर्फ विराज को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक सत्र न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर अपनी अंतिम मुहर न लगा दे। इसके लिए नियमानुसार 30 दिन के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी।

41 दिनों के भीतर सुनाया फांसी का ऐतिहासिक फैसला

शिकोहाबाद पुलिस और मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में तत्परता की एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो भारतीय कानूनी इतिहास में दर्ज हो गई है। 30 मई 2026 को हुई इस रूह कंपा देने वाली वारदात के बाद शिकोहाबाद पुलिस और मॉनीटरिंग सेल ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 6 दिन में 80 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। 9 जून को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और अगले 7 दिनों में 13 मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद वारदात के सिर्फ 41वें दिन, 10 जुलाई को अदालत ने आरोपी विराज को फांसी की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

आगरा सेंट्रल जेल ट्रांसफर की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला जेल के अधीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि फांसी की सजा का एलान होते ही बंदी जितेंद्र उर्फ विराज को लेकर जेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जेल मैनुअल के कड़े नियमों के तहत अब विराज को सामान्य बंदियों से अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है जहां 24 घंटे सुरक्षाकर्मियों का कड़ा पहरा रहेगा। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों और नियमों का हवाला देते हुए उसे जल्द ही आगरा सेंट्रल जेल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मानसिक और शारीरिक सेहत पर रखी जा रही नजर

फांसी की सजा पाने के बाद कैदी अक्सर अवसाद या गुस्से का शिकार हो जाते हैं। इसे देखते हुए जेल प्रशासन विशेष सावधानी बरत रहा है। डॉक्टरों और वार्डन की टीम विराज की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है। उसका रेगुलर मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और बैरक के आसपास की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है ताकि वह खुद को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके।

प्रेम में अंधा होकर ली थी मासूम की जान

इस जघन्य हत्याकांड में मृत मासूम आरव की मां रति की गवाही सबसे अहम साबित हुई। रति ने कोर्ट के सामने रोते हुए वह दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर बयां किया। उसने बताया कि विराज लंबे समय से उसपर शादी का दबाव डाल रहा था। रति ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जिससे नाराज विराज बेटे आरव को टॉफी के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने बच्चे को बार-बार सड़क पर पटका। आठ बार पटकने के बाद शव को घर के बाहर फेंककर फरार हो गया।

रति ने कहा, 'वो मेरे बच्चे को प्यार से गोद में लेकर ले गया था। मुझे क्या पता था कि वो इतना बर्बर है।' मां की इस गवाही के अलावा घटनास्थल से मिले साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी दोषी के खिलाफ अहम सबूत पेश किए जिससे उसका जुर्म पूरी तरह से साबित हो गया।

पुलिस पर फायरिंग मामले में भी कसेगा शिकंजा

मासूम आरव की हत्या के अलावा फांसी की सजा पाने वाले दोषी विराज पर एक और गंभीर मुकदमा दर्ज है। 30 मई, 2026 की रात जब पुलिस ने मासूम की हत्या करके भाग रहे विराज की घेराबंदी की थी तो उसने शिकोहाबाद थाना पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में अलग से केस दर्ज किया था। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए आरोपी पर चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय कर दिए हैं। जल्द ही इस मामले का ट्रायल भी कोर्ट में शुरू होने वाला है। बता दें पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के कारण आरोपी विराज वैसाखी (बाकर) के सहारे अदालत पहुंचा था।

बद्रीनाथ और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, धार्मिक स्थलों पर भ्रष्टाचार को बताया महापाप

ये भी पढ़ें
Ram Mandir Donation Row, Sadhvi Niranjan Jyoti, Badrinath Donation Controversy, Ayodhya Ram Mandir, SIT Investigation, BJP Leader, UP News in Hindi, राम मंदिर चंदा विवाद, साध्वी निरंजन ज्योति, बद्रीनाथ चंदा विवाद, अयोध्या न्यूज, Ram Mandir Donation Controversy, Ram Mandir Live

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

murder news

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 01:13 pm

Published on:

11 Jul 2026 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / Firozabad News: मासूम आरव को पटककर मारने वाले दरिंदे की उलटी गिनती शुरू, 30 दिन में हाईकोर्ट पहुंचेगी फाइल

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Aarav Murder Case: वो खौफनाक CCTV जिसे कोई दोबारा देख न सका… जब जज ने पूछा ‘क्यों मारा?’, तो भरी अदालत में खुद को ही थप्पड़ मारने लगा कातिल

Aarav Murder Case
फिरोजाबाद

Aarav Murder Case: फिरोजाबाद में भतीजे को पटक-पटककर मारने वाले चाचा को मौत की सजा, कोर्ट ने 40 दिन में सुनाया फैसला

Court Order
फिरोजाबाद

Ram Mandir Controversy: ‘पूरा विपक्ष हताश है, जैसे- कोई बिल्ली खंभा खरोंच रही हो’, फिरोजाबाद में सपा-कांग्रेस पर भड़के साक्षी महाराज

BJP MP Sakshi Maharaj
फिरोजाबाद

एक वारदात, दो निशाने! पत्नी की जान ली, फिर छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की रची साजिश, फिरोजाबाद का मामला

husband brutally murders wife in firozabad know whole matter crime news up
फिरोजाबाद

बेटी लापता होकर घर लौटी तो लोग मारने लगे ताने, पिता ने झूठी प्रतिष्ठा के लिए मुस्कान को काट डाला

Firozabad Honour Killing
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.