बेटी लापता होकर घर लौटी तो लोग मारने लगे ताने, पिता ने झूठी प्रतिष्ठा के लिए मुस्कान को काट डाला

पुलिस पूछताछ में आरोपी राकेश राठौर ने बताया कि वह ई-रिक्शा चालक है। करीब एक माह पहले उसकी बेटी मुस्कान घर से लापता हो गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने जयपुर से बरामद किया था। इस घटना के बाद मोहल्ले और रिश्तेदारों के तानों का सामना करना पड़ रहा था। आरोपी के अनुसार, वह इतना मानसिक दबाव महसूस कर रहा था कि उसने घर से निकलना और ई-रिक्शा चलाना भी लगभग बंद कर दिया था।