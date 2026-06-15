बरेली में मंत्री के भतीजे की चाइनीज मांझे से कटी गर्दन, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के भतीजे वीर सिंह सोमवार को स्कूटी से जा रहे थे। अचानक मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे वे अनियंत्रित हो गए और स्कूटी समेत फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। इस दुर्घटना में वीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।