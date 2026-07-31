मौलाना शहाबुद्दीन का आरोप, वक्फ बोर्ड की जमीनों में अरबों रुपये का घोटाला, बोले- कब्रिस्तान की जमीन पर सपा विधायक ने बनाई 3 मंजिला इमारत

वक्फ बोर्ड के मामले पर बोलते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने राम मंदिर चंदे के विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चंदे को लेकर उठाए जा रहे सवालों की तुलना वक्फ जमीनों के मामले से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जहां अखिलेश यादव राम मंदिर के चंदे में हुई चोरी की बात करते हैं, जो कि केवल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये थी। वहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा घोटाला अरबों रुपयों का है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली आमदनी का इस्तेमाल गरीब, कमजोर और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।