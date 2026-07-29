Bareilly News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, गर्भ ठहरने पर कराया गर्भपात, जानिए ऐसे मामलों में क्या है सजा का प्रावधान

यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी महिला की सहमति शादी के झूठे वादे के आधार पर प्राप्त की गई थी और शुरुआत से ही आरोपी का शादी करने का इरादा नहीं था, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, यह हर मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और अदालत की जांच पर निर्भर करता है। इसी तरह, यदि किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध या धोखे से गर्भपात कराया जाता है, तो इसके लिए भी अलग से कठोर दंड का प्रावधान है।