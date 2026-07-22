22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

बरेली में मुस्लिम युवक से मिलने गई लड़की, कैफे में मचा बवाल, 9वीं कक्षा की छात्रा ने घर जाकर दी जान

Student Death News: बरेली में 9वीं कक्षा की एक छात्रा मुस्लिम युवक के साथ कैफे में मिलने गई थी। इसके बाद कैफे में विवाद बढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। परिजनों का आरोप है कि इस घटना से आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली।
2 min read
Google source verification

बरेली

image

Ankit Sai

Jul 22, 2026

Bareilly Student Suicide

बरेली में 9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। (X Photo)

Bareilly Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली में 9वीं कक्षा की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा एक कैफे में युवक के साथ मिली थी, जहां हंगामे के दौरान उसके फोटो और वीडियो बना लिए गए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में आ गई। परिवार का कहना है कि इसी सदमे में छात्रा ने घर पहुंचकर फंदा लगाकर जान दे दी।

घर में फंदे से लटकी मिली छात्रा

मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा मंगलवार रात अपने घर में फंदे से लटकी मिली। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रा इज्जतनगर क्षेत्र के एक कैफे में गई थी, जहां उसके साथ मौजूद युवकों को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों का कहना है कि कैफे में हुए हंगामे के दौरान छात्रा के फोटो और वीडियो बना लिए गए थे, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। परिवार का आरोप है कि इसी घटना के बाद छात्रा मानसिक तनाव में रहने लगी और उसने यह कदम उठा लिया।

परिजनों ने कई लोगों पर लगाए आरोप

परिजनों ने शोएब और सलमान नाम के दो युवकों समेत कैफे संचालक और एक क्लीनिक संचालक पर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि छात्रा एक क्लीनिक में काम करती थी और वहीं से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। परिजनों का आरोप है कि क्लीनिक संचालक ने घटना को लेकर सही जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि जब छात्रा के बारे में पूछा गया तो उसे क्लीनिक पर बताया गया, जबकि वह कैफे में मौजूद थी।

वीडियो वायरल होने के बाद तनाव में थी छात्रा

परिवार के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद छात्रा काफी परेशान रहने लगी थी। वह लोगों से मिलने से बच रही थी और तनाव में थी। मंगलवार रात जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार को शक हुआ। इसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा गया तो छात्रा फंदे से लटकी मिली। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलने के बाद बिथरी चैनपुर थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इज्जतनगर थाना पुलिस ने सलमान नाम के युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Jauhar University पर बुलडोजर: शशि थरूर बोले- सरकार कब्जे में लेकर चलाए, SP ने कहा- हम सत्याग्रह करेंगे

ये भी पढ़ें
Shahsi Tharoor

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 08:24 pm

Published on:

22 Jul 2026 08:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में मुस्लिम युवक से मिलने गई लड़की, कैफे में मचा बवाल, 9वीं कक्षा की छात्रा ने घर जाकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली: लड़के ने अपने ही स्कूल की 8 लड़कियों के फोटो कर दिए वायरल; फर्जी अकाउंट से भेजा ‘सॉरी’, पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी

bareilly ai morphed photos of girls shared on fake instagram accounts
बरेली

भाई की शादी के जेवर लेकर लापता हुई बहन, पड़ोसी युवक पर बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

up news
बरेली

‘आजम खान की गलती की सजा यूनिवर्सिटी को न दें’, जौहर विश्वविद्यालय विवाद पर बोले मौलाना बरेलवी

azam khan
बरेली

‘सावन के महीने में मांस की दुकानें बंद रहेंगी’, कांवड़ यात्रा से पहले लिया गया फैसला; बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह ने की घोषणा

bareilly kanwar yatra 2026 meat fish shops closed pushp varsha dharmpal singh
बरेली

Bareilly News: सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बदली गई उर्स-ए-रजवी की तारीखें, अब इस दिन होगा आयोजन

Bareilly Urs-e-Razvi Urs-e-Razvi New Date Bareilly News
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.