बरेली में मुस्लिम युवक से मिलने गई लड़की, कैफे में मचा बवाल, 9वीं कक्षा की छात्रा ने घर जाकर दी जान

मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा मंगलवार रात अपने घर में फंदे से लटकी मिली। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रा इज्जतनगर क्षेत्र के एक कैफे में गई थी, जहां उसके साथ मौजूद युवकों को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों का कहना है कि कैफे में हुए हंगामे के दौरान छात्रा के फोटो और वीडियो बना लिए गए थे, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। परिवार का आरोप है कि इसी घटना के बाद छात्रा मानसिक तनाव में रहने लगी और उसने यह कदम उठा लिया।