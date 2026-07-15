Bareilly News: सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बदली गई उर्स-ए-रजवी की तारीखें, अब इस दिन होगा आयोजन

दरगाह से जुड़े लोगों के मुताबिक, मंगलवार देर रात बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों ने दरगाह पहुंचकर उर्स की तारीख बदलने का अनुरोध किया। अधिकारियों का कहना था कि 9 अगस्त को शहर में कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों का बड़ा जुलूस निकलेगा। ऐसे में दोनों बड़े धार्मिक आयोजनों के एक साथ होने से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके बाद दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुब्हान रजा खान (सुब्हानी मियां), काजी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा कादरी और दरगाह सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रजा कादरी ने आपसी सहमति से तारीखों में बदलाव का फैसला लिया।