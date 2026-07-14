Waqf Board Scam: वक्फ की परतें खुलीं तो देश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला सामने आएगा?’ मौलाना ने CM योगी को लिखी चिट्ठी

Shahabuddin Razvi Letter to Chief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के बरेली से उठी एक मांग ने प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके इस्तेमाल को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने दावा किया है कि यदि वक्फ बोर्डों की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जाए तो देश के सबसे बड़े भूमि घोटालों में से एक का खुलासा हो सकता है। इसी दावे के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों की जांच कराने की मांग की है।