स्कूल के सिलेबस में आतंकी! मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार से की नई सूफी किताबें लागू करने की अपील

पाठ्यक्रम में पूरी तरह से बदलाव की मांग करते हुए रजवी ने कहा, 'इसलिए, मौजूदा किताबों पर प्रतिबंध लगाना और नई किताबें तैयार करना आवश्यक है जिनमें सूफीवाद का उल्लेख हो, विशेष रूप से कश्मीर के सूफियों, उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाए। इससे लोगों के दिलों में देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प और आतंकवादियों के प्रति नफरत की भावना भी पैदा होगी।'