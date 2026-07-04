बरेली: आपसी विवाद का समझौता करने गए नर्सिंग असिस्टेंट की मौत, जहर देकर हत्या का आरोप, पत्नी समेत 3 पर FIR दर्ज

अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार कुलदीप ने जहरीला पदार्थ खाया था। इसी के आधार पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ने उन्हें जहर दिया, जिससे उनकी मौत हुई। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पत्नी, साली और साढ़ू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के साथ अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।