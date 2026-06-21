21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

NEET री-एग्जाम के दौरान छात्रा बेहोश, परीक्षा केंद्र से अस्पताल पहुंचाया गया; हालत स्थिर

NEET Re-Exam Bareilly : बरेली कॉलेज में आयोजित नीट (NEET) री-एग्जाम के दौरान एक छात्रा को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। एंजायटी (घबराहट) की शिकायत के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 21, 2026

AI Generated Symbolic Image

AI Generated Symbolic Image

बरेली : बरेली में आयोजित नीट (NEET) री-एग्जाम के दौरान एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने से परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। परीक्षा दे रही छात्रा को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ी। परीक्षा केंद्र पर मौजूद स्टाफ ने तत्काल प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

जानकारी के अनुसार, इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मुंशीनगर की रहने वाली छात्रा बरेली कॉलेज में आयोजित नीट री-एग्जाम में शामिल होने पहुंची थी। परीक्षा के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्रा के बेहोश होने की सूचना मिलते ही केंद्र के कर्मचारियों और परीक्षकों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया।

स्थिति को गंभीर देखते हुए छात्रा को बिना समय गंवाए परीक्षा केंद्र के नजदीक स्थित धनवंती तोमर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया। अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, परीक्षा के दौरान छात्रा को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ था। इसके बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। घटना की जानकारी पुलिस और छात्रा के परिजनों को भी दी गई, जिसके बाद परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंच गए।

डॉक्टर ने क्या बताया?

धनवंती तोमर हॉस्पिटल के डॉ. रेहान ने बताया कि छात्रा नीट की परीक्षा दे रही थी, तभी उसे अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई और वह बेहोश हो गई। अस्पताल लाने के बाद उसका उपचार शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच में छात्रा को एंजायटी (घबराहट और तनाव) की समस्या होने की बात सामने आई है। फिलहाल उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और जल्द ही उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद है।

मेरा भाई निर्दोष है, उसे छोड़ दो…कहते कहते युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगा ली आग

ये भी पढ़ें
Sambhal News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jun 2026 05:20 pm

Published on:

21 Jun 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / NEET री-एग्जाम के दौरान छात्रा बेहोश, परीक्षा केंद्र से अस्पताल पहुंचाया गया; हालत स्थिर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP पुलिस का बर्खास्त सिपाही पत्नी के साथ मिलकर चलाता था अपराध का गिरोह, बरेली पुलिस ने जाल बिछाकर 3 को दबोचा

Three criminals arrested
बरेली

बरेली में आर्मी यूनिफॉर्म के साथ पकड़ा गया अरबाज, अब खरीदारों और सप्लायरों की कुंडली खंगाल रही पुलिस

up news
बरेली

पीलीभीत का कय्यूम बरेली में चला रहा था अवैध हथियारों का कारोबार, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मकान मालिक भी रडार पर

हथियार तस्कर गिरफ्तार
बरेली

बरेली में मंत्री के भतीजे की चाइनीज मांझे से कटी गर्दन, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

राज्यमंत्री संजय गंगवार के भतीजे की चाइनीज मंझे से कटी गर्दन।
बरेली

‘आदमी बन गया है एक-दूसरे का दुश्मन’, हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने दिया इस्तीफा, अब राजनीति में करेंगे एंट्री

UP Police, Head Constable Resignation, Mohammad Jamshed, Bareilly News,
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.