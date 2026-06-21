NEET री-एग्जाम के दौरान छात्रा बेहोश, परीक्षा केंद्र से अस्पताल पहुंचाया गया; हालत स्थिर

धनवंती तोमर हॉस्पिटल के डॉ. रेहान ने बताया कि छात्रा नीट की परीक्षा दे रही थी, तभी उसे अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई और वह बेहोश हो गई। अस्पताल लाने के बाद उसका उपचार शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच में छात्रा को एंजायटी (घबराहट और तनाव) की समस्या होने की बात सामने आई है। फिलहाल उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और जल्द ही उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद है।