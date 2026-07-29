बरेली में चीनी मांझे से कटी इंटर के छात्र की गर्दन, कोचिंग जाते समय हुआ हादसा, हालत गंभीर

Bareilly News: बरेली के कोतवाली क्षेत्र स्थित महादेव पुल पर बुधवार को कोचिंग जा रहे कक्षा 12 के छात्र की गर्दन चीनी मांझे की चपेट में आ गई। गर्दन पर गहरा कट लगने से छात्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद एक राहगीर ने मानवता दिखाते हुए उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कक्षा 12 का छात्र वैभव प्रताप सिंह स्कूटी से कोचिंग जा रहा था। जैसे ही वह महादेव पुल पर पहुंचा, अचानक सड़क पर फैला चीनी मांझा उसकी गर्दन में उलझ गया। तेज रगड़ लगने से उसकी गर्दन रूप से कट गई और देखते ही देखते खून बहने लगा। गंभीर रूप से घायल छात्र पुल पर ही गिर पड़ा।