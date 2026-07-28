Bareilly Murder Case: ‘कान में आती थी आवाज’, बरेली में व्यापारी की हत्या, आरोपी ने पूछताछ में किया चौंकाने वाला दावा

पुलिस के अनुसार, आरोपी का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज चल रहा था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह नशे का आदी था। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी और क्या उसका इलाज नियमित रूप से चल रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी दावा किया कि कुछ समय पहले उसे एक इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद से उसे अजीब अनुभव होने लगे। पुलिस इन बयानों की भी जांच कर रही है।