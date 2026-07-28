Bareilly Murder Case: ‘कान में आती थी आवाज’, बरेली में व्यापारी की हत्या, आरोपी ने पूछताछ में किया चौंकाने वाला दावा

बरेली में व्यापारी की हत्या
Bareilly Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली में 65 वर्षीय व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार 19 वर्षीय आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि उसे लंबे समय से कान में किसी के बोलने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मोहम्मद अरमान ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि घटना वाले दिन उसे किसी "जिन्न" के आदेश जैसी आवाज सुनाई दी, जिसने सामने दिख रहे व्यक्ति की हत्या करने के लिए कहा। आरोपी ने यह भी कहा कि डर की वजह से उसने ऐसा किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति और उसके इलाज से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी ने पहले कार से व्यापारी को टक्कर मारने की कोशिश की। इसके बाद घायल व्यापारी पर कथित तौर पर टूटे हुए कांच के टुकड़ों से सीने और गर्दन पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय सियाराम श्रीवास्तव रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे। उनकी पत्नी कुछ दूर तक साथ गईं और फिर घर लौट आईं। बाद में सड़क किनारे उनका शव मिला। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
शुरुआत में परिवार ने कुछ लोगों पर संदेह जताया था, लेकिन जांच में उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखाई दी कार के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज चल रहा था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह नशे का आदी था। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी और क्या उसका इलाज नियमित रूप से चल रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी दावा किया कि कुछ समय पहले उसे एक इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद से उसे अजीब अनुभव होने लगे। पुलिस इन बयानों की भी जांच कर रही है।
जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी के पिता ने कथित तौर पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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