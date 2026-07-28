NHAI का झटका! अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर बढ़ा टोल टैक्स, देखें नई दरें

NHAI ने बढ़ाया टोल टैक्स
Aligarh Moradabad Toll Tax: अलीगढ़-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-509) से सफर करने वाले वाहन चालकों को अब पहले से ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क की नई दरें लागू कर दी हैं। संशोधित दरें 22 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं और इन्हीं के अनुसार टोल वसूली शुरू कर दी गई है।
नई दरों के लागू होने के बाद हल्के व्यावसायिक वाहनों से लेकर बस, ट्रक और भारी मालवाहक वाहनों तक अधिकांश श्रेणियों में टोल शुल्क बढ़ गया है। हालांकि, कार, जीप और वैन के एकल सफर का शुल्क पहले की तरह 80 रुपये ही रखा गया है।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत टोल शुल्क में संशोधन किया गया है। नई दरों के अनुसार अब सभी श्रेणियों के वाहनों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। साथ ही, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को राहत भी दी गई है। ऐसे वाहन स्वामी 360 रुपये का मासिक स्थानीय पास बनवा सकेंगे। इसके अलावा 3,075 रुपये का वार्षिक गैर-व्यावसायिक पास भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगा।
नई दरों के मुताबिक-
कारों के एकल सफर के टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अन्य अधिकांश श्रेणियों के वाहनों पर शुल्क बढ़ाया गया है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों का टोल 125 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया गया। बस और दो धुरी वाले ट्रकों का शुल्क 265 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये कर दिया गया। तीन धुरी वाले वाहनों का टोल 290 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये हो गया। चार से छह धुरी वाले भारी वाहनों का शुल्क 420 रुपये से बढ़कर 430 रुपये हो गया। सात या उससे अधिक धुरी वाले वाहनों के लिए टोल 510 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा रिटर्न यात्रा और मासिक पास की दरों में भी संशोधन किया गया है।
नए शुल्क के तहत मासिक पास की दरें भी अपडेट की गई हैं।
स्थानीय वाहन चालकों के लिए 20 किलोमीटर दायरे में मिलने वाला विशेष मासिक पास पहले की तरह रियायती दर पर उपलब्ध रहेगा। नई टोल दरें लागू होने के बाद इस हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों की यात्रा लागत में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
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