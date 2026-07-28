NHAI का झटका! अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर बढ़ा टोल टैक्स, देखें नई दरें

कारों के एकल सफर के टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अन्य अधिकांश श्रेणियों के वाहनों पर शुल्क बढ़ाया गया है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों का टोल 125 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया गया। बस और दो धुरी वाले ट्रकों का शुल्क 265 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये कर दिया गया। तीन धुरी वाले वाहनों का टोल 290 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये हो गया। चार से छह धुरी वाले भारी वाहनों का शुल्क 420 रुपये से बढ़कर 430 रुपये हो गया। सात या उससे अधिक धुरी वाले वाहनों के लिए टोल 510 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा रिटर्न यात्रा और मासिक पास की दरों में भी संशोधन किया गया है।