‘साहब, मैं जिंदा हूं’, अलीगढ़ में खुद को जीवित साबित करने के लिए एक साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा पीड़ित

Aligarh News: अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के गांव गोविंदपुर फगोई में रहने वाले बेनामी पुत्र अमर सिंह आज भी सांस ले रहे हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में वे 'मृत' घोषित हैं। पिछले एक साल से वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हर अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर यही गुहार लगा रहे हैं- 'साहब, मैं जिंदा हूं।' उनकी आंखों में निराशा है, आवाज में थकान, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। राशन बंद, आधार निष्क्रिय, सरकारी योजनाओं से हाथ धो बैठे इस गरीब किसान की कहानी भारतीय नौकरशाही की लापरवाही और आम आदमी की मजबूरी की मिसाल बन गई है।