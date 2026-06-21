अलीगढ़ में डांट से नाराज होकर घर छोड़ गई 4 सहेलियां, पुलिस ने 15 घंटे में ढूंढकर परिवार से मिलाया

Operation Smile Aligarh: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घर से बिना बताए अचानक गायब हुई चार स्कूल जाने वाली बच्चियों को पुलिस ने सिर्फ 15 घंटे के अंदर सही सलामत ढूंढ निकाला है। ये चारों लड़कियां मथुरा के वृंदावन में मिली हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि लड़कियां किसी के बहकावे में नहीं आई थीं, बल्कि घर की किसी बात या माता-पिता की डांट से नाराज होकर खुद ही चली गई थी। पुलिस ने चारों बच्चियों को सुरक्षित उनके परिवार के हवाले कर दिया है।