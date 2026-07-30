Aligarh Athlete: कौन हैं नायब सूबेदार गुलवीर सिंह? 10,000 मीटर में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने, पत्नी बोलीं- पूरे गांव में जश्न, देश का बढ़ाया मान

Naib Subedar Gulveer Singh: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के छोटे से गांव सिरसा के रहने वाले नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऐसा इतिहास रच दिया, जो अब तक कोई भारतीय नहीं कर सका था। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को बधाई देकर जश्न मनाया।