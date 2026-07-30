30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलीगढ़

Aligarh Athlete: कौन हैं नायब सूबेदार गुलवीर सिंह? 10,000 मीटर में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने, पत्नी बोलीं- पूरे गांव में जश्न, देश का बढ़ाया मान

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने नायब सूबेदार गुलवीर सिंह। जानिए उनकी सफलता की कहानी, पत्नी और मां ने क्या कहा।
2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Dimple Yadav

Jul 30, 2026

Gulveer Singh Naib Subedar Gulveer Singh Commonwealth Games 2026

नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की तस्वीर

Naib Subedar Gulveer Singh: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के छोटे से गांव सिरसा के रहने वाले नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऐसा इतिहास रच दिया, जो अब तक कोई भारतीय नहीं कर सका था। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को बधाई देकर जश्न मनाया।

कौन हैं गुलवीर सिंह?

गुलवीर सिंह भारतीय सेना की प्रतिष्ठित 'द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट' में नायब सूबेदार (JCO) के पद पर तैनात हैं। सेना की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने एथलेटिक्स में भी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ वर्षों में वह एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स समेत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक रजत जीतकर उन्होंने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है।

बारिश और ठंड के बीच दिखाई दमदार दौड़

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान मौसम खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं था। तेज बारिश और ठंड के बावजूद गुलवीर ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रेस में वह पदक की दौड़ में बने रहे और आखिरकार 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीत लिया।

पहले भी बना चुके हैं रिकॉर्ड

गुलवीर सिंह लंबी दूरी की दौड़ में पहले भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वर्ष 2025 में वह 5000 मीटर दौड़ 13 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय धावक बने थे। अब 10,000 मीटर में कॉमनवेल्थ गेम्स का रजत पदक जीतकर उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान दिलाई है।

पत्नी बोलीं- पूरे गांव में जश्न का माहौल है

गुलवीर की पत्नी बबीता ने उनकी जीत पर खुशी जताते हुए कहा, "उन्होंने कल शानदार दौड़ लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। हमारे जिले और पूरे देश का नाम रोशन किया है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। गांव में जश्न जैसा माहौल है। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। हमें उन पर गर्व है कि उन्होंने भारत का मान बढ़ाया।"

मां ने कहा- खेतों में दौड़ते-दौड़ते यहां तक पहुंचा बेटा

गुलवीर की मां लक्ष्मी बेटे की सफलता से भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, "बचपन में गुलवीर खेतों में दौड़ा करता था। वहीं से उसकी मेहनत शुरू हुई और आज उसने देश का नाम रोशन कर दिया। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। भगवान उसे हमेशा आगे बढ़ाए, ताकि वह भारत के लिए और भी बड़े मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाता रहे।"

गांव में जश्न, परिवार पर बधाइयों की बरसात

गुलवीर सिंह के सिल्वर मेडल जीतने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे सिरसा में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी, एक-दूसरे को बधाई दी और इसे पूरे इलाके के लिए गर्व का पल बताया। परिवार के घर लगातार रिश्तेदारों, पड़ोसियों और शुभचिंतकों का आना-जाना लगा हुआ है।

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, जानिए संतों की नई कमेटी को क्या-क्या मिली जिम्मेदारी?

ये भी पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 09:52 am

Published on:

30 Jul 2026 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / Aligarh Athlete: कौन हैं नायब सूबेदार गुलवीर सिंह? 10,000 मीटर में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने, पत्नी बोलीं- पूरे गांव में जश्न, देश का बढ़ाया मान

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Aligarh Murder Case: प्रेम संबंधों के विवाद में युवक की हत्या, दो दिन तक बेड के नीचे छिपाए रखा शव

Aligarh Murder Case Aligarh Blind Murder Harduaganj Murder News
अलीगढ़

NHAI का झटका! अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर बढ़ा टोल टैक्स, देखें नई दरें

Aligarh Moradabad Toll Tax NH 509 Toll Plaza NHAI Toll Rates
अलीगढ़

अलीगढ़ में बेटे ने ​पिता को उतारा मौत के घाट, दूसरी शादी से था नाराज

Son Kills Father
अलीगढ़

‘साहब, मैं जिंदा हूं’, अलीगढ़ में खुद को जीवित साबित करने के लिए एक साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा पीड़ित

benami amar singh
अलीगढ़

अलीगढ़ में होटल दिलाने के बहाने ले गया साथ, फिर सामने आई चौंकाने वाली कहानी,CCTV फुटेज ने खोला पूरा राज

अलीगढ़ पुलिस अधिकारी जानकारी देते फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.