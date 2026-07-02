अलीगढ़ में होटल दिलाने के बहाने ले गया साथ, फिर सामने आई चौंकाने वाली कहानी,CCTV फुटेज ने खोला पूरा राज

अलीगढ़ जिले के थाना बन्नादेवी क्षेत्र में एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी ई-रिक्शा चालक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सुभान निवासी नगला पटवारी, थाना क्वार्सी के रूप में हुई है। घटना में शामिल उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक देर रात एक महिला ने थाना बन्नादेवी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वह रात में ठहरने के लिए होटल तलाश रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ई-रिक्शा चालक से हुई। जिसने उसे कम किराए में होटल उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि चालक महिला को एक होटल लेकर गया। वहां कमरा दिलाने में मदद की।