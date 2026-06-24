‘मदरसों से शुरू हुआ जिहाद’, मौलाना मदनी के बयान पर भड़के मुफ्ती इफ्राहिम, कहा- मुसलमानों से इनका कोई लेना-देना नहीं

मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में उलेमाओं और मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि 1803 में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया था और यह आंदोलन मदरसों से ही शुरू हुआ था। मदनी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है और मदरसों व मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुसलमानों से देश में प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की।