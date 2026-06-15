‘नाम नहीं, काम देखेगी UP की जनता’, अलीगढ़ में चीफ मुफ्ती ने ओवैसी के सामने रख दी बड़ी शर्त

यूपी के चीफ मुफ्ती ने कहा कि किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी को जनता का समर्थन तभी हासिल होगा जब वह देश समाज और जनहित को मजबूत करने का काम करेगी। समाज को बांटने वाली राजनीति का अब पहले जैसा कोई असर नहीं होने वाला है। यूपी के मतदाता अब उन नेताओं को चुनेंगे जो गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों की भलाई के लिए जमीन पर काम करेंगे। जो लोग समाज में नफरत खत्म कर भाईचारा बढ़ाएंगे जनता उसी का साथ देगी।