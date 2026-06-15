UP Politics: यूपी चुनाव 2027 से पहले सीट शेयरिंग पर गरमाई सियासत, लोकदल की दो टूक

Lok Dal Chief Calls for Bigger SP-Congress Alliance to Challenge BJP in UP 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन की रणनीति और विपक्षी एकजुटता को लेकर नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है और उसे सत्ता से बाहर करना है, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा तथा कांग्रेस समेत गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी देनी होगी।

