UP Supplementary Budget: 1 लाख से अधिक शिक्षकों को मिलेगी खुशखबरी! बीमा प्रीमियम का पैसा होगा वापस

ये दोनों प्रावधान बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और मिड-डे मील से जुड़े लोगों को आर्थिक राहत देने के मकसद से किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन कदमों से विभाग में काम करने वाले लोगों के लंबित देयकों का निपटारा आसानी से हो पाएगा। शिक्षक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। कई शिक्षक संघ पिछले कुछ सालों से प्रीमियम की वापसी को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे थे। अब जब बजट में प्रावधान हो गया है, तो उम्मीद है कि प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी।