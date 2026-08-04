कौन हैं विधायक सचिन यादव? जिन पर विधानसभा ने अपनाया कड़ा रुख, जानिए सपा विधायक का राजनीतिक सफर

सचिन यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरपाल सिंह यादव के पुत्र हैं। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने वर्ष 2009 में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से एमए की डिग्री प्राप्त की। उनकी पत्नी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। सचिन यादव ने वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसराना सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मानवेंद्र लोधी को 836 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। चुनाव में उन्हें कुल 1,08,289 वोट मिले थे।