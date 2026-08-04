‘मदरसों से ही स्वतंत्रता सेनानी निकले’, सपा विधायक जाहिद बेग बोले-सरकार चाहती है लोग पांच किलो राशन के लिए कतारों में खड़े रहें

SP विधायक जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा संस्थानों के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपना रही है। उन्होंने कहा कि चाहे मदरसों का मामला हो, विश्वविद्यालयों का या अन्य शिक्षण संस्थानों का, सरकार की नीतियां शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा, ''सरकार चाहती है लोग पांच किलो राशन के लिए कतारों में खड़े रहें।"