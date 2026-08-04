यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 59019 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, CM योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शून्यकाल के दौरान 59019 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। इस बजट में राजस्व लेखे का व्यय 17399 करोड़ और पूंजी लेखे का व्यय 41620 करोड़ रुपये है। बजट में मुख्य रूप से भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22107 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17942 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 7422 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा, समाज, कल्याण और महिला कल्याण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। सरकार का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे के विकास नए एक्सप्रेसवे निर्माण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है।