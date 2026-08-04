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UP Assembly News: यूपी विधानसभा में बड़ा एक्शन! हंगामे के बीच सपा विधायक सचिन यादव पूरे सत्र के लिए बाहर

SP MLA Suspended: उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच सपा विधायक सचिन यादव को अनुशासनहीनता के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। जानिए सदन में क्या हुआ।
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लखनऊ

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Dimple Yadav

Aug 04, 2026

UP Assembly News Sachin Yadav SP MLA Uttar Pradesh Vidhan Sabha

पूरे सत्र के लिए सचिन यादव सदन से निकाले गए

Sachin Yadav Suspended:उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के जसराना विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक माहौल और गरमा गया।

हंगामे के बीच हुई कार्रवाई

सदन की कार्यवाही के दौरान किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल शोर-शराबे और नारेबाजी में बदल गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो उन्होंने सख्त कदम उठाया। अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों ने सपा विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर ले गए। इसके साथ ही उन्हें पूरे सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

विपक्ष ने जताया विरोध

सपा समेत विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना है कि जनहित के मुद्दे उठाना विधायकों का अधिकार है और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी सदस्यों ने निलंबन के फैसले को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया।

सत्ता पक्ष ने किया फैसले का समर्थन

वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विधानसभा की गरिमा बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो अध्यक्ष को कार्रवाई करने का अधिकार है।

सदन की कार्यवाही हुई स्थगित

घटना के बाद सदन का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दिनभर की कार्यवाही समय से पहले समाप्त करने का फैसला लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। अब आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

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Updated on:

04 Aug 2026 03:23 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Assembly News: यूपी विधानसभा में बड़ा एक्शन! हंगामे के बीच सपा विधायक सचिन यादव पूरे सत्र के लिए बाहर

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