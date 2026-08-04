UP Assembly News: यूपी विधानसभा में बड़ा एक्शन! हंगामे के बीच सपा विधायक सचिन यादव पूरे सत्र के लिए बाहर

घटना के बाद सदन का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दिनभर की कार्यवाही समय से पहले समाप्त करने का फैसला लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। अब आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है।