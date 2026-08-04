Asim Waqar Congress Join: UP चुनाव से पहले AIMIM को झटका? कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं आसिम वकार!

आसिम वकार के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं को उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बाद और हवा मिली है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ऐसे कई वीडियो और पोस्ट साझा किए, जिनमें कांग्रेस के कुछ मुद्दों का समर्थन और छात्र आंदोलनों समेत अन्य राजनीतिक घटनाओं पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में अपनी राय रखते नजर आए। इन पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस पर अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।