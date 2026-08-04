यूपी बजट में बड़ा फैसला, 7.50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी राहत, आंगनबाड़ी, आशा और रसोइयों का बढ़ेगा मानदेय

Uttar Pradesh Supplementary Budget: उत्तर प्रदेश सरकार मंगलवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिसमें 7.50 लाख से अधिक मानदेय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, ग्राम चौकीदारों और मिड-डे मील रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही आउटसोर्स सेवा निगम भी जल्द काम शुरू करेगा, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय को सुनिश्चित करने की दिशा में नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।