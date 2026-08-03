UP Assembly Session: यूपी विधानसभा के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, पप्पू यादव पर हमले से लेकर छात्राओं पर लाठीचार्ज तक उठाए कई मुद्दे

लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि सांसद पप्पू यादव पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों पर हमला था जो सरकार की नीतियों और उसकी कमियों पर सवाल उठाते हैं।उन्होंने कहा कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं पर हुई कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। रागिनी सोनकर का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश लोग छात्राएं थीं और सरकार को पहले उनके सवालों का जवाब देना चाहिए।