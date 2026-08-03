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UP Assembly Session: यूपी विधानसभा के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, पप्पू यादव पर हमले से लेकर छात्राओं पर लाठीचार्ज तक उठाए कई मुद्दे

UP Assembly News: यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पप्पू यादव पर हमला, छात्राओं पर कथित लाठीचार्ज और सदन की परंपराओं समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। जानिए पूरा मामला।
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लखनऊ

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Dimple Yadav

Aug 03, 2026

UP Assembly News Uttar Pradesh Assembly Session Ragini Sonkar

यूपी विधानसभा में पहले दिन हंगामा

Uttar Pradesh Assembly Session:उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले, सीजेपी (CJP) प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई और छात्राओं पर कथित लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल पूछे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी सदन में कई अहम मुद्दे उठाने की बात कही।

'पप्पू यादव पर हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं'

लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि सांसद पप्पू यादव पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों पर हमला था जो सरकार की नीतियों और उसकी कमियों पर सवाल उठाते हैं।उन्होंने कहा कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं पर हुई कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। रागिनी सोनकर का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश लोग छात्राएं थीं और सरकार को पहले उनके सवालों का जवाब देना चाहिए।

'अगर जवाब नहीं है तो आवाज दबाने का हक भी नहीं'

रागिनी सोनकर ने कहा कि अगर सरकार के पास छात्रों के सवालों का जवाब नहीं है, तो उसे बल प्रयोग करके उनकी आवाज दबाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार को घेरा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा। उन्होंने कहा कि हाल की कुछ घटनाओं से सनातन समाज की भावनाएं भी आहत हुई हैं और यह गंभीर विषय है।

दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि न देने पर भी उठाया सवाल

माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा की परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जब किसी मौजूदा विधायक का निधन होता था तो सदन में शोक प्रस्ताव लाकर श्रद्धांजलि दी जाती थी। उनका आरोप है कि इस बार उस परंपरा का पालन नहीं किया गया, जिसे विपक्ष सदन में मुद्दा बनाएगा।

पहले दिन ही गरमाया सियासी माहौल

विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह कानून-व्यवस्था, छात्रों से जुड़े मुद्दों और सदन की परंपराओं समेत कई विषयों पर सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं, सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

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Updated on:

03 Aug 2026 02:16 pm

Published on:

03 Aug 2026 02:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Assembly Session: यूपी विधानसभा के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, पप्पू यादव पर हमले से लेकर छात्राओं पर लाठीचार्ज तक उठाए कई मुद्दे

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