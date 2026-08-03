विधान परिषद में जाहिद बेग ने BJP पर साधा निशाना, बोले- भाजपा ने किया वादा, राम को हम लाए हैं, चंदे भी हम खाएंगे

UP Assembly News: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए राम मंदिर चंदे और E20 पेट्रोल समेत कई मुद्दे उठाए। सपा नेता जाहिद बेग ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, हम राम को लाए, हम चंदे को खायेंगें। वहीं, नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार की नीतियों का बचाव किया। सदन में किसानों, युवाओं और पूर्व जनप्रतिनिधि आलम बदी के निधन पर भी चर्चा हुई।