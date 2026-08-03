मानसून सत्र से पहले CM योगी बोले जनहित के मुद्दों पर हो चर्चा, राम मंदिर से किसानों तक सपा को सुनाई खरी-खरी

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिनके राज में किसानों के हितों पर गहरी चोट पहुंची और जिन्हें खेतों के लिए पानी तक नहीं मिला वे आज किसानों की बात करके उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सपा सरकार के समय गन्ने का बकाया दस साल तक नहीं चुकाया गया था। किसानों के हितों की रक्षा करने के बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था और उनके ट्यूबवेल तक सुरक्षित नहीं थे। वहीं इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' जैसी अहम पहल लागू की गई हैं।