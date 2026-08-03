यूपी विधानसभा मानसून सत्र: दानपेटी लेकर पहुंचे सपा विधायक, राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सरकार को घेरा

विधानसभा परिसर में सपा के कई विधायक हाथों में दान पेटी और प्लेकार्ड लेकर पहुंचे। पोस्टरों पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी, NEET परीक्षा, आरक्षण, युवाओं की भर्तियों और जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई जैसे मुद्दे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं, सपा विधायक आशुतोष वर्मा साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उनकी साइकिल पर भी दान पेटी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हुई है विपक्ष प्रमुखता से इस मुद्दे को इस सदन में उठाने वाला है।