‘भगवान राम का किया अपमान’, BJP सांसद बोले- पप्पू यादव सार्वजनिक माफी मांगें

Ram Photo Controversy: संसद परिसर में साधु का भेष बनाकर और भगवा कपड़े पहनकर राम मंदिर में कथित चोरी का विरोध करने वाले सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विरोध के दौरान भगवान राम की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने पप्पू यादव पर सनातन धर्म और भगवान राम के अपमान का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।