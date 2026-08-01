UP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मौजूदा आबादी नहीं, 2011 की जनगणना से तय होगी ग्राम पंचायत

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के गठन और उनके अस्तित्व को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, गठन या विलय का फैसला मौजूदा जनसंख्या या मतदाताओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार होगा। इसी आधार पर अदालत ने गोंडा जिले की करऊआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसका कुहरेरा ग्राम पंचायत में विलय करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।