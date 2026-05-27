बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई, प्रयागराज मंडल ने एक दिन में वसूले रिकॉर्ड 48.50 लाख रुपये

North Central Railway के Prayagraj मंडल ने बिना टिकट यात्रा के खिलाफ चलाए गए सघन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। विशेष टिकट चेकिंग अभियान में मंडल ने एक ही दिन में 48.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह अभियान रेलवे राजस्व बढ़ाने और यात्रियों में टिकट के प्रति अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया था।