बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई, प्रयागराज मंडल ने एक दिन में वसूले रिकॉर्ड 48.50 लाख रुपये

सांकेतिक फोटो
North Central Railway के Prayagraj मंडल ने बिना टिकट यात्रा के खिलाफ चलाए गए सघन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। विशेष टिकट चेकिंग अभियान में मंडल ने एक ही दिन में 48.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह अभियान रेलवे राजस्व बढ़ाने और यात्रियों में टिकट के प्रति अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया था।
Indian Railways के निर्देश पर चलाए गए इस मेगा अभियान में टिकट चेकिंग स्टाफ, स्क्वाड टीम, स्टेशनरी स्टाफ और अन्य अमीनिटी स्टाफ ने संयुक्त रूप से ट्रेनों और स्टेशनों पर सघन जांच की। अभियान के दौरान बिना टिकट, अनियमित टिकट और बिना बुक सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की गई।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में पकड़े गए मामलों से कुल 48.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जो प्रयागराज मंडल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
इससे पहले Prayagraj मंडल का सर्वाधिक एक दिन का जुर्माना लगभग 45 लाख रुपये था, जिसे इस अभियान ने पीछे छोड़ दिया। वहीं, पिछले वर्ष 23 मई 2025 को इसी अभियान में लगभग 26 लाख रुपये की वसूली हुई थी। इस बार के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में करीब 86 प्रतिशत अधिक हैं, जो अभियान की सख्ती और प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।
अभियान में अलग-अलग टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे अधिक वसूली स्क्वाड स्टाफ द्वारा की गई, जिसने अकेले लगभग 26 लाख रुपये का योगदान दिया। इसके अलावा अन्य टीमों ने भी स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार निगरानी रखकर बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा।
इस उपलब्धि पर रेलवे प्रशासन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में टिकट चेकिंग स्टाफ को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करने वाले कर्मचारियों को आगे भी इसी तरह सम्मानित किया जाएगा।
रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले वैध टिकट अवश्य लें। टिकट यूटीएस ऐप, एटीवीएम मशीन और रेलवे काउंटर से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
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